Cosimo è stato ucciso: professore trovato carbonizzato, sul corpo ferite da taglio

Cosimo Errico, 58 anni di Lecce, docente delle superiori di Bergamo, è stato ucciso la notte scorsa a Entratico, piccolo comune a una ventina di chilometri dal capoluogo orobico. Il corpo carbonizzato e con ferite d'arma da taglio è stato trovato dal figlio.

Docente trovato morto a Bergamo

I Carabinieri intervenuti sul posto stanno indagando per omicidio. Errico era un docente dell’istituto "Giulio Natta" di Bergamo e in una cascina nell’agro di Entratico gestiva una fattoria didattica. Qui Cosimo Errico si era recato nella serata di mercoledì 3 ottobre, ma a tarda ora non aveva ancora fatto rientro a casa. A lanciare l’allarme è stata la moglie che ha così chiesto al figlio di recarsi nella cascina e lì è avvenuta la terribile scoperta.

In un primo tempo i soccorritori avevano ipotizzato un incidente causato da una folgorazione, come conseguenza di un corto circuito, visto che nella struttura, al confine con Borgo di Terzo, era saltata la corrente.