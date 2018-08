Cristian, Dawna e la loro figlia Crystal sono le ultime vittime del ponte crollato a Genova

Sabato 18 agosto sono stati trovati i corpi di Cristian Cecala, Dawne Munroe e della piccola Crystal, la famiglia di Oleggio dispersa sotto le macerie del ponte Morandi di Genova.

I soccorritori che stanno scavando da giorni tra i blocchi di cemento crollati nelle prime ore di sabato hanno trovato la Hyundai della famiglia che la vigilia di Ferragosto stava viaggiando sul ponte al momento del crollo. L'auto è rimasta schiacciata da un grosso blocco che faceva parte del pilone crollato nell'argine sinistro del torrente Polcevera. Per la famiglia Cecala non c'è stata alcune possibilità.

Come racconta Novara Today Cristian Cecala, a moglie Dawna Munroe e la loro figlia Crystal di 9 anni erano partiti martedì mattina da Oleggio per andare in auto a Livorno, dove avrebbe preso un traghetto per raggiungere l'isola d'Elba. Li attendeva una zia di Cristian, con cui avrebbero trascorso qualche giorno di vacanza al mare.

Il fratello di Cristian, Antonio, li ha cercati per giorni negli ospedali genovesi.

Cristian Cecala, Dawna e Crystal: le ultime vittime di Genova

Cristian Cecala, 43 anni, lavorava insieme al fratello Antonio nell'impresa edile di famiglia. Alcuni anni fa ha conosciuto Dawna Munroe, di origine giamaicana, e nel 2008 si sono sposati. L'anno successivo hanno avuto una bambina, Crystal, che stava viaggiando in auto con loro al momento della tragedia.