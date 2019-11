Cristian Farris, prima svolta nel giallo di Orroli: si indaga per omicidio

Prima svolta nelle indagini sulla scomparsa nel nulla del calzolaio e allevatore Cristian Farris, 27enne di Orroli (Nuoro). Di lui nessuna traccia dal 21 ottobre. La procura di Cagliati, come anticipato dal quotidiano l'Unione Sarda e come è stato poi confermato dall'ANSA, sta indagando per omicidio: il fascicolo è stato aperto contro ignoti. Il riserbo è totale. Le indagini vengono condotte dai carabinieri della Compagnia di Isili. L'apertura del fascicolo contro ignoti è necessaria per consentire agli investigatori di effettuare una serie di accertamenti e verifiche. Non è dato sapere altro al momento.

Cristian Farris, scomparso a Orroli il 21 ottobre

Gli ultimi a vederlo sono stati gli amici al bar, lunedì 21 ottobre alle 20. Avrebbe detto loro che sarebbe andato a dare un'occhiata al suo gregge. La sua bicicletta è stata ritrovata nei pressi del suo armento, ma di lui nessuna traccia. L'unico elemento certo da cui partire è il furgone bianco di Cristian Farris, trovato bruciato in aperta campagna il giorno dopo la scomparsa. A quel che risulta non è stato per adesso possibile recuperare dati dai resti carbonizzati dello smartphone trovati nel mezzo. Sul furgone saranno eseguiti ulteriori accertamenti.

Cristian Farris, la procura di Cagliari indaga per omicidio

Nessun esito nelle scorse settimane dalle battute di ricerca nelle campagne di Orroli, mentre i sommozzatori dei vigili del fuoco avevano anche scandagliato a lungo i fondali del fiume Flumendosa. Tutte le segnalazioni su eventuali avvistamenti giunte da Cagliari e provincia sono risultate inesatte.

"Non c'è passato qui Cristian, me lo sento - ha detto ai giornali locali la madre di Farris dal luogo del ritrovamento del furgone -. È successa qualche altra cosa in qualche altro posto. Gli hanno bruciato la macchina ma perché? Con chi si è incontrato? Se aveva qualche appuntamento, chi lo ha visto non può lasciarmi così. Mio figlio si è incontrato con qualcuno, e questo qualcuno deve dirmi dove è Cristian. Ho paura, perché c'è tanta gente invidiosa. Se qualcuno sa qualcosa lo dica subito, a noi o ai carabinieri".

Il caso della scomparsa di Cristian Farris ha avuto ampio spazio anche nell'ultima puntata di Chi l'ha visto?.

