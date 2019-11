Cristian, un mese di angoscia e domande senza risposta: che fine ha fatto?

Che fine ha fatto Cristian Farris? Il giovane è svanito nel nulla a Orroli, nel cuore della Sardegna. Ventisette anni, allevatore, calzolaio, è stato visto per l'ultima volta lunedì 21 ottobre, nei pressi del cimitero del paese. La procura di Cagliari ha aperto un fascicolo per omicidio, necessario per consentire agli investigatori di effettuare una serie di accertamenti e verifiche. C'è un solo elemento certo da cui partire: il furgone bianco di Cristian Farris, trovato bruciato in aperta campagna il giorno dopo la scomparsa. A quel che risulta non è stato per adesso possibile recuperare dati dai resti carbonizzati dello smartphone trovati nel mezzo.

Senza esito tutte le battute di ricerca nelle campagne di Orroli ed Escalaplano, i sommozzatori hanno scandagliato anche i fondali del fiume Flumendosa. Inesatte le segnalazioni su presunti avvistamenti a Cagliari e provincia.

Cristian Farris, scomparso a Orroli un mese fa

E' stato un lungo mese di angoscia per la famiglia di Cristian. Giulia Sulis, 52 anni, la madre, ha ribadito ai media locali: "Non voglio perdere la speranza. Sento che mio figlio è ancora vivo".

"Non c'è passato qui Cristian, me lo sento - aveva detto ai giornali locali la madre di Farris dal luogo del ritrovamento del furgone -. È successa qualche altra cosa in qualche altro posto. Gli hanno bruciato la macchina ma perché? Con chi si è incontrato? Se aveva qualche appuntamento, chi lo ha visto non può lasciarmi così. Mio figlio si è incontrato con qualcuno, e questo qualcuno deve dirmi dove è Cristian. Ho paura, perché c'è tanta gente invidiosa. Se qualcuno sa qualcosa lo dica subito, a noi o ai carabinieri".

Nel gruppo pubblico su Facebook "Su Sabbateri Cristian Farris... Ritroviamolo", in tanti sperano in un svolta. "Chi sa qualcosa può dirlo in forma anonima così non rischiano nulla -si legge in un messaggio di un utente - ci sono vari modi, ma per favore fatelo. Provate a mettervi nei panni della famiglia, è una cosa inumana. Cristian, non si parla d'altro in tutta la Sardegna, è diventato un po il figlio, il fratello, il nipote di tutti, tranne di chi sa e non parla. Mettetevi una mano sulla coscienza e in forma anche anonima PARLATE ...è un peso grosso e alla fine sarete schiacciati ogni giorno di più da questo peso: essere uomini non significa essere omertosi ma avere il coraggio di aiutare".

Il caso della scomparsa di Cristian Farris ha avuto ampio spazio anche in una puntata di Chi l'ha visto?.

La scheda sul sito di Chi l'ha visto?