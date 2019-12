Cristian, scomparso nel nulla da quaranta giorni: spunta una nuova pista

Ancora nessuna traccia di Cristian Farris, nessuna vera svolta nelle indagini: ma dopo dieci giorni di silenzio totale il suo nome torna a comparire sui giornali locali. L'ipotesi è rilanciata dai media e resta nulla più che un'ipotesi oggi come oggi, perché il riserbo degli inquirenti su tutta la vicenda è totale.

Il giovane potrebbe essere stato ucciso per colpa di un credito mai saldato: è la nuova pista della procura secondo quanto scrive Andrea Manunza sul quotidiano Unione Sarda. Il pm De Angelis avrebbe chiesto ai carabinieri di verificare ora la tesi - che circolerebbe con insistenza nel paese nel cuore della Sardegna - secondo cui Cristian avesse un credito in denaro negli ultimi tempi da alcune persone. Forse sapeva qualcosa di troppo sulla provenienza della somma di denaro: potrebbe esserci questo dietro la scomparsa? Non è dato saperlo per adesso.

Cristian Farris scomparso nel nulla il 21 ottobre

Il giovane 27enne, allevatore, calzolaio, è stato visto per l'ultima volta lunedì 21 ottobre, nei pressi del cimitero del paese. La procura di Cagliari ha aperto un fascicolo per omicidio, necessario per consentire agli investigatori di effettuare una serie di accertamenti e verifiche. C'è un solo elemento certo da cui partire: il furgone bianco di Cristian Farris, trovato bruciato in aperta campagna il giorno dopo la scomparsa. A quel che risulta non è stato per adesso possibile recuperare dati dai resti carbonizzati dello smartphone trovati nel mezzo.

Non hanno portato novità tutte le lunghe e accurate battute di ricerca nelle campagne di Orroli ed Escalaplano, inoltre i sommozzatori hanno scandagliato anche i fondali del fiume Flumendosa. Inesatte le segnalazioni su presunti avvistamenti a Cagliari e provincia, che c'erano state soprattutto nelle prime settimane successive alla scomparsa. Negli ultimi giorni i carabinieri hanno allargato il perimetro delle ricerche a una zona più distante dal centro abitato di Orroli, il piccolo comune del Sarcidano che si interroga sul destino del giovane allevatore.