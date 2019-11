Cristian è scomparso nel nulla da due settimane: disperato appello della famiglia

Che fine ha fatto Cristian Farris? Non si arrende nessuno: "Venerdì 8 novembre tutti a Cagliari a cercare Cristian". Corre l'appello sui social network, in particolare nel nuovo gruppo nato su Facebook "Torna a Casa Cristian Farris", dove in tanti esprimono vicinanza alla famiglie in questi giorni difficili. Unica certezza: non può essersi volatilizzato.

A lanciarlo è Paolo, cugino di secondo grado del giovane artigiano di 27 anni, scomparso nel nulla da Orroli dalla sera di lunedì 20 ottobre. Con lui è svanito anche il cane. Il furgone di Farris è stato trovato bruciato in una zona impervia, all'interno il cellulare del giovane.

Cristian Farris scomparso a Orroli: ultime notizie

Due settimane di ricerche si sono rivelate infruttuose. Il cugino spiega che venerdì ci saranno ricerche da parte di parenti e amici per le strade di Cagliari. "Cristian non può essere sparito nel nulla" dicono i familiari.

Cristian Farris, venerdì ricerche a Cagliari

Perché la decisione di andare a Cagliari? Ci sono state segnalazioni dal capoluogo, più d'una, tutte senza esito però. "In tanti hanno segnalato la presenza di mio cugino in via Roma, nella zona della stazione, alimentando le speranze della famiglia. Invito tutti a fare solo segnalazioni attendibili. Questa vicenda non è un gioco. C'è una mamma disperata, una famiglia distrutta" dice ai giornali locali il cugino.

La famiglia non smette di sperare: "Chi sa qualcosa lo riferisca ai carabinieri". "Sento che è vivo" ha detto la madre a Videolina. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Isili non si sono mai interrotte.