Che fine ha fatto Cristian Farris, nuovo appello: "Qualcuno dica dov'è"

"Qualcuno dica dov'è mio figlio. Bella o brutta che sia la notizia, lo voglio sapere": sono le parole della madre di Cristian Farris riportate dai quotidiani locali. Del giovane Cristian Farris, 27 anni, svanito nel nulla a Orroli - piccolo comune del Sarcidano, nel sud della Sardegna - la sera dello scorso 21 ottobre, non è ancora stata trovata alcuna traccia. Forze dell'ordine, Vigili del fuoco e Protezione civile hanno battuto più volte le campagne tra Orroli e Escalaplano per le ricerche dell'allevatore e calzolaio. Le indagini sono coperte del massimo riserbo, la Procura di Cagliari ha da tempo aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di omicidio.

Cristian Farris, scomparso nel nulla il 21 ottobre

C'è un solo elemento certo da cui partire: il furgone bianco di Cristian, trovato bruciato in aperta campagna il giorno dopo la scomparsa. Nessun elemento utile sarebbe emerso dai resti carbonizzati dello smartphone trovati nel mezzo. Il caso della scomparsa di Cristian Farris ha avuto ampio spazio anche in una puntata di "Chi l'ha visto?". L'ipotesi rilanciata dai media secondo cui il giovane potrebbe essere stato ucciso per colpa di un credito che aveva con alcune persone, e mai saldato, non ha trovato riscontri.

La madre e il padre di Cristian Farris attendono risposte. Il primo Natale senza di lui è stato un Natale d'angoscia. La speranza è "che sia ancora vivo", e così sarà fino ad eventuali notizie in senso contrario. "A casa manca un pilastro, spero non gli abbiano fatto del male", dice il papà all'Unione Sarda.