Cristian è scomparso nel nulla, l'appello della madre: "Chi sa qualcosa deve parlare"

E' svanito nel nulla. Di lui nessuna traccia da tanti, troppi giorni. La disperazione della famiglia è tutta nelle parole della madre. "Se qualcuno sa qualcosa mi faccia sapere, perché così non posso andare avanti: ditemi dov'è mio figlio" dice Giulia Sulis, 50 anni, la madre di Cristian Farris.

Cristian Farris scomparso nel nulla a Orroli in Sardegna

Farris, 27 anni, calzolaio, è scomparso da Orroli lunedì scorso. Sono passati ormai 5 giorni senza che si abbiano sue notizie. A gettare una luce ancora più inquietante sulla vicenda è stato il ritrovamento del suo furgone: il mezzo è stato trovato bruciato vicino al ponte della strada provinciale che collega Orroli, piccolo comune del Sarcidano, a Escalaplano.

"Chi ha incontrato Cristian Farris?"

"Non c'è passato qui Cristian, me lo sento - dice Videolina/Unione Sarda la madre di Farris dal luogo del ritrovamento-. È successa qualche altra cosa in qualche altro posto. Gli hanno bruciato la macchina ma perché? Con chi si è incontrato? Se aveva qualche appuntamento, chi lo ha visto non può lasciarmi così. Mio figlio si è incontrato con qualcuno, e questo qualcuno deve dirmi dove è Cristian. Ho paura, perché c'è tanta gente invidiosa. Se qualcuno sa qualcosa lo dica subito, a noi o ai carabinieri".

Le indagini sulla scomparsa di Farris

I parenti hanno lanciato un appello su Facebook: chiunque abbia informazioni utili chiami i carabinieri. Le indagini proseguono spedite, imponente è la macchina attivata dalla Prefettura di Nuoro: sul posto ci sono i carabinieri di Orroli e della Compagnia di Isili, tre squadre della Protezione civile, due unità cinofile arrivate da Cagliari, oltre a barracelli e volontari. Ci sono molti punti di domanda sulla vicenda, non si esclude alcuna ipotesi.