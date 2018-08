Crollo Ponte Morandi, oggi l'addio ad Alberto e Marta nella chiesa dove volevano sposarsi

Alcuni dei familiari delle vittime del crollo di Genova rifiutano i funerali di Stato, scegliendo di salutare per l'ultima volta i propri cari con esequie private.

E' il caso ad esempio dei quattro ragazzi di Torre del Greco, che "l'ultimo saluto lo riceveranno a casa loro, fra tutte le persone che li hanno amati e protetti, fra i tanti cari amici, i parenti". A spiegare il rifiuto, ai microfoni della Rai, è il padre di Giovanni Battiloro. Le esequie di Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione si terranno a Torre nel pomeriggio di oggi, presso la basilica di Santa Croce alle 17.30. A confermare la notizia anche il sindaco della città vesuviana Giovanni Palomba, arrivato anch'egli nel capoluogo ligure per assistere i suoi concittadini. Torre del Greco si è intanto stretta intorno ai familiari, con la cittadinanza che, già nella serata di Ferragosto, ha partecipato compatta alla veglia funebre nella basilica.

Nessun funerale di Stato anche per Alberto Fanfani e Marta Danisi. L'ultimo saluto stamane nella chiesa dei Santi Jacopo e Filippo in via San Michele degli Scalzi alle Piagge, a Pisa, dove a maggio dell'anno prossimo avrebbero dovuto sposarsi. Vicini anche nell'ultimo viaggio. Il professor Stefano Taddei, direttore della Scuola di specializzazione in Medicina interna dell'Aoup, che Alberto frequentava lo ricorda per le "doti umane non comuni".