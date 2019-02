Muro crolla a causa del vento e travolge quattro persone: ci sono due morti

Un muro alto due metri è crollato stamattina in via Colle Mattarino ad Alvito, nel Frusinate. Nel crollo sono rimasti coinvolti quattro pensionati: due di loro, un 71enne e un 73enne, sono morti. Gli altri due, un 76enne e un 70enne, sono rimasti feriti: il primo è stato trasportato in eliambulanza a Roma in codice rosso, mentre il secondo ha riportato lievi lesioni a un piede.

Alvito (Frosinone), muro crolla e travolge quattro persone: le prime informazioni

Secondo FrosinoneToday, si tratterebbe di un infortunio sul lavoro. Sul posto i vigili del fuoco di Sora ed i carabinieri. Dalle prime informazioni raccolte sembra che a causare il crollo del muoro sia stato proprio il forte vento. Accertamenti in corso per identificare la proprietaria della recinzione. La Procura di Cassino ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali omissioni o responsabilità da parte dei proprietari del terreno dove si è verificato il crollo mortale.