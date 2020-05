Crollo dopo un'esplosione a Marino: in 3 estratti da sotto le macerie tra cui una bambina

Una fuga di gas poi l'esplosione: sarebbe questa la dinamica all'origine del crollo che ha interessato una palazzina nel centro storico di Marino alle porte di Roma. Secondo quanto si apprende l'esplosione ha coinvolto una palazzina di tre piani e sotto le macerie sono rimaste tre persone tra le quali una bambina.

Sono in corso le operazioni di ricerca da parte dei vigili del fuoco che sono intervenuti, poco prima delle 20 in via Carissimi al civico 40. Presenti anche carabinieri e 118.

Aggiornamento ore 21:00 - Secondo quanto confermato dal sindaco della cittadina laziale Carlo Colizza all'agenzia Adnkronos per fortuna sarebbero già state salvate tre persone dalle macerie, tra cui la più piccola. Si cerca ancora un uomo che tuttavia potrebbe non essere stato in casa al momento del crollo.

🔴 #Marino (RM) #4maggio 19:56, soccorse due donne e una bambina per il crollo parziale di un edificio nel centro storico: #vigilidelfuoco al lavoro con squadre ordinarie, team #usar (Urban Search and Rescue) e cinofili pic.twitter.com/hReZjBNNrN — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 4, 2020

"Due donne e una bambina sono rimaste ferite, ma nessuna in maniera grave. La palazzina è sventrata, poteva essere una strage. Ci stiamo già adoperando per trovare una sistemazione futura per le 4 persone".

Ad essere coinvolto è un edificio storico, in pieno centro del paese. Fortunatamente molti degli appartamenti della palazzina coinvolta stasera da un'esplosione per una probabile fuga di gas, erano disabitati.