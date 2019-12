Crolla il tetto di una palestra: grave una ragazza, altri sette feriti

Il tetto di una palestra è crollato a Lauria, in provincia di Potenza, a causa del maltempo. Momenti di concitazione dopo che il PalaAlberti è stato in parte scoperchiato a causa del forte vento. I detriti sono caduti su una palestra adiacente dove diversi giovani si stavano allenando. Una ragazza è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasferita in ospedale dall'ambulanza del 118. Non si conosce ancora la prognosi.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili del fuoco. Sotto i detriti e i pezzi di copertura del palazzetto non ci sono persone, l'area è stata messa in sicurezza.

Crolla il tetto di una palestra a Lauria, Potenza: le ultime notizie

E' di otto feriti il bilancio dell'incidente. I dati sono stati resi noti dal sindaco del Comune della provincia di Potenza, Angelo Lamboglia, che ha attivato il Coc (Comitato operativo comunale) presso la sede comunale di via Roma. La persona più grave è la giovane donna di 28 anni, trasportata al vicino ospedale di Lagonegro. Le persone ferite, tutte di giovane età, sono state travolte o colpite dai pezzi e dai detriti del tetto volato giù sulla palestra adiacente il palazzetto. A Lauria sono caduti anche diversi alberi. La causa sarebbe stata una tromba d'aria.

"In questo momento stiamo procedendo al censimento dei danni sul territorio comunale attraverso gli uffici ed i volontari - ha riferito il sindaco -. Si registrano al momento alcuni feriti, di cui uno grave. La situazione è in evoluzione e le forze dell'ordine smentiscono che ci siano persone sotto le macerie. Sul luogo dell'incidente ci sono carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e sanitari. Stiamo valutando tutte le azioni da porre in essere per far fronte all'emergenza. Si raccomanda tutti alla prudenza e a limitare le uscite solo in caso di necessità per tutta la notte''. Il numero per le emergenze è 0973-627206.