Venezia, crolla un pilone sul ponte della Libertà: bloccato l'accesso alla città

Il forte vento questa mattina ha divento un pilone della segnaletica stradale su Ponte della Libertà a Venezia. L'intera struttura è finita lungo la carreggiata, bloccando il traffico in direzione della città lagunare.

Sul posto la polizia locale e tre squadre dei pompieri, scortati dai vigili contromano per raggiungere il luogo delle operazioni ed è intervenuta una autogru per mettere in sicurezza l'area.

Il pilone numero 70 è caduto perpendicolarmente rispetto al senso di marcia, ma per fortuna nessun veicolo è rimasto coinvolto. Tutti i mezzi pubblici, vista la strada interdetta, sono stati per il tempo necessario deviati verso la stazione ferroviaria di Mestre, da lì l'unica possibilità per raggiungere Venezia è prendere il treno. Si sconsiglia di prendere l'auto per raggiungere il capoluogo lagunare.

Pilone caduto su Ponte della Libertà, il racconto dei testimoni

"Eravamo a bordo della Volvo che si vede nelle foto, il cartellone ci è caduto davanti - dichiara un testimone oculare - l'abbiamo visto cedere a causa delle forti raffiche di vento. Abbiamo frenato per tempo grazie al fatto che i cavi del tram e alcuni tiranti hanno rallentato la caduta del cartellone. Ci siamo riusciti a fermare appena in tempo. Pochi secondi di differenza e saremmo stati travolti in pieno". Le operazioni di recupero alle 12.15 erano ancora in corso: "Siamo ancora fermi - continua il testimone - ci sono i vigili del fuoco che stanno lavorando, servirà una gru per spostare il cartellone. Il traffico è bloccato in entrambi i sensi di marcia. Non esiste un piano d'emergenza per garantire l'accesso a Venezia", conclude amaro.

