Crolla una casa, uomo in salvo "per miracolo"

E' vivo per miracolo. Un'abitazione è crollata giovedì mattina a Quarto di Albegna nel Comune di Manciano, in provincia di Grosseto. La persona che dormiva all’interno della casa è riuscita a mettersi in salvo.

Crollo Manciano

Le foto dei vigili del fuoco mostrano come l'abitazione sia completamente distrutta. I vigili del fuoco intervenuti sul luogo del crollo hanno verificato che all'interno della struttura non ci fossero altre persone.

Ignote al momento le cause del crollo. Sul posto anche i carabinieri.