Crolla la scala mobile della metro a Roma: le immagini shock dei tifosi russi

Arriva un nuovo scioccante video, stavolta pubblicato dai tifosi russi del Cska Mosca, che mostra il caos durante l'incidente avvenuto nella stazione di Repubblica della Metro A di Roma lo scorso 23 ottobre.

"Sempre più video appaiono tutti i giorni che dimostrano il fatto che i tifosi del Cska non stavano saltando", dicono poi chiedendo le scuse del Ministro Matteo Salvini. Due giorni fa un altro video documentava il fatto. Nel frattempo è in corso una inchiesta per disastro colposo.