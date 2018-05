Crolla un solaio in una scuola, professore precipita per tre metri al piano di sotto

Paura questa mattina in un istituto professionale di Livorno. Un solaio all'esterno di un laboratorio del "Colombo" è crollato intorno alle 8.20 e, secondo quando si apprende, un docente è caduto da un'altezza di circa tre metri, riportando traumi alla schiena.

Il professore voleva aprire una finestra e per questo ha scavalcato una ringhiera che delimita un ballatoio non praticabile all'esterno dell'aula, una zona non idonea coperta da un pannello divisorio di cartongesso che non ha capacità portante. Il peso del corpo ha sfondato il solaio e il docente è caduto al piano di sotto. Le ferite riportate sarebbero lievi.

L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale in codice giallo. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia e gli ispettori della medicina del lavoro.