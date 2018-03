Napoli, crolla muro di cinta di un ex convento in centro: vigili del fuoco sul posto

Crollo in centro a Napoli. A cedere il muro di cinta di un antico convento in via San Paolo 9, in zona Tribunali.

Nella struttura erano in corso dei lavori e c'erano degli operai. Sul posto oltre ai vigili del fuoco è arrivata anche la polizia.

Tre operai sono stati estratti dalle macerie e sono in buone condizioni, manca per ora all'appello una quarta persona.