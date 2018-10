Incendio sul traghetto Palermo-Livorno: a bordo 262 passeggeri

Incendio a bordo della nave Cruise Ausonia della Grimaldi Lines in viaggio da Palermo a Livorno. Il rogo è divampato nel locale motori verso le 3.30, circa 3 ore dopo la partenza. Gli uomini a bordo hanno circoscritto l'incendio e non vi sono feriti ma il comandante della nave ha cambiato rotta per tornare nel porto di Palermo.

A bordo ci sono 262 passeggeri, tra cui 10 bambini, e 85 membri dell’equipaggio. Verso la nave della Grimaldi sono stati inviati natanti della Capitaneria di Porto, dei vigili del fuoco.