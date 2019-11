Cucchi, la frase di Salvini: "Testimonia che la droga fa male sempre e comunque"

"Non posso chiedere scusa per errori altrui. Sono vicinissimo alla famiglia. Se qualcuno ha usato violenza e ha sbagliato, pagherà". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, commentando la sentenza sui due carabinieri condannati a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale nell'ambito del processo per la morte di Stefano Cucchi.

"Se qualcuno lo ha fatto è giusto che paghi, sono vicinissimo alla famiglia e ho invitato la sorella al Viminale, questo testimonia che la droga fa male sempre e comunque". Così Matteo Salvini a chi gli chiede un commento sulla sentenza Cucchi.

"Perdonate, ho ucciso qualcuno? Ho già invitato la sorella al Viminale - ha detto Salvini prima di partecipare all'evento a Bologna per lanciare la campagna elettorale in Emilia-Romagna di Lucia Borgonzoni. "Non posso chiedere scusa per eventuali errori altrui - aggiunge Salvini, incalzato da un cronista che gli ricorda di aver attaccato Ilaria Cucchi - Devo chiedere scusa anche per il buco dell'ozono?".

"Per quel che mi riguarda, come senatore e come padre, combatterò la droga, posso dirlo?", aggiunge ancora. "Se qualcuno ha sbagliato paga; in divisa e non in divisa. Punto. Fatemi aggiungere: io sono contro lo spaccio di droga sempre e comunque", conclude Salvini.

Un carabiniere fa il baciamano a Ilaria Cucchi (C), sorella di Stefano, dopo la lettura della sentenza in Corte d'Assise nei confronti di 5 Carabinieri imputati nel processo Cucchi, Aula Bunker di Rebibbia, Roma, 14 novembre 2019. I due carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro sono stati condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI