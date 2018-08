Presi gli autori del lancio di uova contro Daisy Osakue, confessano sette episodi

Sono tre ragazzi italiani ventenni abitanti a Vinovo, La Loggia e Moncalieri, gli autori dell'aggressione avvenuta a Moncalieri nella notte tra il 29 e il 30 luglio nei confronti dell'atleta Daisy Osakue, colpita a un occhio da un uovo, lanciato dagli occupanti di un'auto in corsa.

A identificare i giovani che hanno agito a bordo dell'auto intestata al padre di uno di loro sono stati i carabinieri di Moncalieri. I tre ragazzi, che ora dovranno rispondere di lesioni e omissione di soccorso, avrebbero compiuto il gesto per goliardia.

La confessione: "7 lanci di uova in due mesi"

Come riferisce Torino Today questa mattina i Carabinieri si sono recati a Vinovo trovando l'auto incriminata con evidenti striature di residui di uova sulla fiancata destra. Il proprietario è stato accompagnato in caserma dove ha chiarito che l’autovettura veniva sovente utilizzata, soprattutto negli orari serali/notturni, dal figlio 19enne.

Il giovane, alla presenza del difensore di fiducia, ha fornito ampie e circostanziate ammissioni circa i lanci di uova, in tutto almeno 7 in un paio di mesi, nonché i nomi di due complici i quali, convocati anch’essi in caserma, hanno reso piena ammissione delle proprie responsabilità alla presenza dei propri difensori. La motivazione del gesto sarebbe riconducibile a mera goliardia.

Durante le indagini è emerso come una cittadina di Moncallieri era stata vittima di un analogo lancio di uova, senza conseguenze. Non era l'unica: i Carabinieri hanno ricostruito come nei giorni passati altre persone fossero state oggetto di lancio di uova.

Sono stati acquisiti i filmati di tutti gli esercizi commerciali nelle zone in cui sono avvenuti i fatti: dall’analisi delle immagini è emersa la presenza del solito veicolo, un Fiat Doblò, che ricompariva nelle stesse ore e negli stessi luoghi indicati dai testimoni del lancio di uova.