Sono riprese le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard, i due alpinisti disperi sul Nanga Parbat, in Pakistan. Stamattina intorno alle 12.30 locali due elicotteri dell'aviazione militare pakistana hanno avuto l'autorizzazione al decollo e al volo fino al campo base del K2. L'alpinista italiano e il suo compagno di scalata sono dispersi da domenica scorsa sull'inaccessibile sperone sperone Mummery, tra i 5.100 e i 7.000 metri di quota.

Daniele Nardi e Tom Ballard dispersi sul Nanga Parbat: riprese le ricerche

A darne notizia è la pagina Facebook di Daniele Nardi: "Grazie all'intervento dell'Ambasciatore Stefano Pontecorvo e alla preziosa collaborazione dell'Aviazione pakistana, questa mattina, alle 12.30 ora locale, due elicotteri della aviazione militare pakistana hanno ottenuto l'autorizzazione definitiva al decollo e al volo fino al campo base del K2".

"I velivoli hanno effettuato il volo in assetto di massima allerta essendo la zona del K2 lungo il confine con l'India -si legge sulla pagina Facebook dell'alpinista italiano-. I piloti hanno volato radenti le morene del Baltoro, fino a raggiungere il campo base e caricare Alex Txikon con il suo gruppo e attrezzatura per poi rientrare immediatamente nell'area di sicurezza fuori dal ghiacciaio. Gli elicotteri hanno fatto rifornimento a Paju in salita e stanno andando ora a Skardu".

"Dopo i rifornimenti- conclude il post - voleranno con maggiore tranquillità verso sud, quindi nell'area interna del Pakistan, dove si trova il Nanga Parbat per raggiungerne il campo base e possibilmente campo 1. Qui i cuochi, l'ufficiale di collegamento e Ali Sadpara, con gli altri due alpinisti pakistani, hanno predisposto le piazzole di atterraggio".

Nella giornata di ieri le ricerche dei due alpinisti erano state sospese a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

La raccolta fondi per Daniele e Tom

La solidarietà si muove su internet, e diventa globale, per trovare Tom Ballard e Daniele Nardi. I due alpinisti sono dispersi su nanga Parbat da sei giorni. Il governo pakistano, in collaborazione con l'ambasciata italiana ed un team di ricerca di alpinisti, ha avviato le ricerche, ma non basta. serve un aiuto economico: ecco allora che un gruppo di amici di Daniele Nardi ha dato il via alla raccolta fondi su gofundme.com. Ilrisultato è strepitoso: in poche ore sono stati raccolti oltre 20.000 euro da parte di circa 600 donatori