Ritrovato Daniele Ricotta: era sparito da una settimana

E' stato ritrovato Daniele Ricotta, il ragazzo di 25 anni di cui si erano perse le tracce dallo scorso 7 marzo. Il giovane si trovava ricoverato all'ospedale Martini di Torino, quando nel primo pomeriggio di giovedì scorso si è allontanato senza portare con sé documenti, soldi e cellulare. Da quel giorno non erano arrivate più notizie su Daniele, per la cui scomparsa si era mobilitata anche la redazione di 'Chi l'ha visto?'.

Ritrovato Daniele Ricotta

A dare la notizia del ritrovamento è stata proprio la pagina Facebook del programma televisivo trasmesso da Rai3.

"Grazie a tutti": la mamma ringrazia gli spettatori dopo il ritrovamento del giovane di 25 anni scomparso da #Torino il 7 marzo. Si era allontanato dall'ospedale dove era ricoverato. E’ stato riconosciuto nel centro storico di #Genova dopo l’appello dei familiari su "Chi l'ha visto?". Ora è stato soccorso

Questo il post di 'Chi l'ha visto?' sui social, che ha annunciato la lieta notizia a tutte le persone in ansia per Geko, come veniva chiamato affettuosamente Daniele Ricotta. A riconoscere il 25enne per le strade del centro storico di Genova sarebbero stati alcuni passanti, che hanno reso possibile il ritrovamento.