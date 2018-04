Tragico schianto contro un albero, Danilo Biagi muore a 24 anni

Non ha avuto scampo Danilo Biagi. Operaio 24enne, è morto nel tragico incidente di domenica mattina sulla provinciale fogliense in località Caprazzino di Sassocorvaro nelle Marche, nel tratto di strada verso Lunano. In auto con lui c'era l'amico Patryk Niedzielski, che ora è in gravissime condizioni all’ospedale di Torrette.

Incidente sulla provinciale fogliense

I due stavano rientrando da una serata trascorsa a Pesaro. Forse un colpo di sonno, forse un attimo di disattenzione. L'auto è uscita di strada in curva. La Golf è andata a sbattere contro un pino marittimo che delimita la carreggiata nei pressi di una abitazione lungo via Piano di Celle. L’impatto con il tronco dell’albero è stato devastante. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberare dalle lamiere i due giovani di Lunano.

Danilo Biagi è morto

La notizia ha sconvolto l'intera valle dell’Alto Foglia. Il sindaco di Lunano Mauro Dini: "Il mio animo, in questo momento, è di grande sofferenza - dice ai quotidiani locali - Li vedevo spesso? Certo, in un pugno di case così ci conosciamo tutti. Sono momenti che colpiscono profondamente il nostro mite quotidiano. Da tempo non avevamo un lutto cittadino di questa portata".