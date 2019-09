Davide Cervia, scomparso nel nulla 29 anni fa: "Chi ha rapito mio marito?"

Un giallo lungo più di un quarto di secolo è ancora senza risposte. Sono passati 29 anni dalla scomparsa di Davide Cervia, l'ex sottufficiale della Marina Militare Italiana sparito nel nulla il 12 settembre 1990. Le inchieste nel corso degli anni sono arrivate alla conclusione che l'esperto in guerre elettroniche fu rapito a Velletri in provincia di Roma da un commando composto da persone ancora oggi ignote. Per i tanti depistaggi è stato condannato il ministero della Difesa. La vicenda è stata approfondita a "La Storia Oscura" su Radio Cusano Campus.

Davide Cervia, scomparso nel nulla nel 1990: "Che fine ha fatto mio marito?"

Qualcosa è cambiato dal 2018 in poi, la speranza dei familiari è che vengano messe in atto azioni concrete al fine di appurare la verità. Al microfono di Fabio Camillacci, la moglie di Davide Cervia, Marisa Gentile, si è appellata al Presidente del Consiglio chiedendo a Conte di mantenere una promessa: "A gennaio del 2018, il Tribunale civile di Roma ha emesso una sentenza importantissima condannando il ministero della Difesa per depistaggi sulla vicenda di Davide Cervia". Il ministero della Difesa è stato condannato a risarcire i familiari per "avere violato il loro diritto alla verità". Una condanna simbolica al pagamento di un euro.

"Purtroppo - ha aggiunto Marisa Cervia - l'atteggiamento omissivo e depistatorio dello stesso dicastero nel corso degli anni, ha fatto si che questa storia venisse insabbiata. Fortunatamente l'ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha rinunciato a fare appello contro quella sentenza, come invece aveva disposto il suo predecessore Roberta Pinotti. Pertanto, ringrazio ancora Elisabetta Trenta che non solo ha rinunciato a fare appello ma ha anche ritenuto doveroso chiedere scusa alla nostra famiglia per tutti gli errori, chiamiamoli così, fatti su questa incredibile storia dalle varie istituzioni a partire dal 1990. Ovviamente non ci accontentiamo perché le scuse ci hanno fatto piacere, in quanto è stato riconosciuto che avevamo ragione, però credo che sia giusto arrivare a una verità: che fine ha fatto mio marito?"

Scomparsa Davide Cervia, verso la commissione parlamentare d'inchiesta

"Chi lo ha rapito e fatto sparire? E perché? A questi interrogativi si può rispondere solo attraverso l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta" auspica la moglie. Il 12 settembre 1990 Davide Cervia scomparve da casa a Velletri. All'ipotesi di un allontanamento volontario non ha mai creduto nessuno. Due testimoni avrebbero assistito, rispettivamente, all'atto del sequestro e alla fuga dei rapitori. La famiglia ben presto si convince dell'ipotesi di un rapimento: ma che cosa sapeva Cervia? Cervia si era arruolato volontario nel 1978, e si era congedato nel 1984 come sergente. In quel tempo, con i suoi studi pregressi e le sue competenze, aveva acquisito una vera specializzazione nella guerra elettronica.

Tanti episodi inquietanti nel corso degli anni

Dopo la scomparsa di Cervia non sono mancati gli episodi inquietanti. Un anno dopo il rapimento fu ritrovata la vettura di Cervia: dentro c'era ancora il mazzo di fiori che l'ex militare aveva comprato per la moglie. La famiglia disse più tardi di aver ricevuto anche un'offerta di un miliardo di lire per "lasciare perdere" e tacere, oltre a lettere anonime con informazione inconfermabili: in una c'era scritto che Cervia sarebbe morto in un bombardamento a Baghdad, in un'altra lo si dava prigioniero in Libia o in Arabia Saudita. E poi ancora altre piste portavano in Iran, in Russia, in Somalia e nel Sahara Occidentale. Ventinove anni dopo, tutte le domande sono ancora aperte