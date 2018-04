Davide Maran è scomparso da 8 giorni: era all'estero per frequentare un master post laurea

In queste ore la sua foto rimbalza tra un gruppo Erasmus e l'altro, nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili alle autorità. Davide Maran è scomparso da otto giorni. Il giovane 26enne, originario di Cento in provincia di Ferrara, si trovava a Lubiana (in Slovenia) dove sta frequentando un master post laurea. Il caso viene seguito dalla nostra ambasciata in Slovenia, dove sono arrivati anche i familiari del giovane. Le ricerche, finora senza esito, vengono condotte dalla polizia locale. L'ultimo avvistamento è di un'amica, che ha incontrato Davide il 25 marzo vicino all'hotel in cui soggiornava.

Le ricerche proseguono senza sosta. Il cellulare del ragazzo risulta staccato da giorni, mentre l'ultimo accesso su Facebook risale al 23 marzo, quando Davide Maran ha ringraziato gli amici per gli auguri di compleanno ricevuti. Stando al racconto dell'amica, il giorno dell'ultimo avvistamento lo studente indossava una giacca verde, scarpe marroni e un berretto di lana nero.

Scomparso Davide Maran, l'appello della sorella

La sorella Angela scrive su Facebook: "Grazie a tutti per le dimostrazioni di affetto e supporto che io e la mia famiglia abbiamo ricevuto finora per la scomparsa di mio fratello Davide Maran, avvenuta il 25 Marzo scorso a Lubiana. Come capirete è un momento molto difficile per noi quindi spesso non ce la sentiamo di rispondervi direttamente: cercate di rispettare il nostro riserbo. La polizia slovena, intanto, sta continuando le ricerche".

Questo l'appello, con i numeri da contattare per le segnalazioni.