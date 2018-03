De Luca contestato a Pozzuoli: sacchetti di spazzatura lanciati contro il Governatore

Tensioni a Pozzuoli, comune flegreo in provincia di Napoli, durante l'inaugurazione di un nuovo reparto dell'ospedale Santa Maria delle Grazie. Prima dell'inizio della cerimonia, un gruppo di attivisti dei comitati ambientalisti campani e dei centri sociali ha contestato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con dei sacchetti di spazzatura nera a cui hanno apposto le foto del governatore e di suo figlio Roberto, ex assessore di Salerno, poi dimessosi dopo l'inchiesta Blood Money di Fanpage.

A contestare De Luca, i comitati Stop Biocidio e il Laboratorio Insurgencia che hanno rivendicato il gesto: "Abbiamo lanciato sacchetti di rifiuti contro De Luca, gli stessi con i quali pensa di gestire prebende e clientele in Campania, come ha mostrato l'inchiesta giornalistica "Blood Money".

Un gruppo di attivisti dei comitati ambientalisti campani e dei centri sociali aveva già contestato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione di una visita del governatore allo Stir di Giugliano. I manifestanti sono stati bloccati nell'area Asi senza poter accedere all'area dell'impianto mentre era in corso la conferenza stampa del presidente della giunta. I contestatori avevano con se' dei sacchetti della spazzatura di colore nero, con sopra incollata una foto di De Luca.

Rifiuti campani, la protesta del 24 marzo

"Il prossimo 24 marzo - spiegano gli attivisti - saremo in piazza a Napoli da tutta la Campania, con i comitati che da anni si battono contro il biocidio e gli affari sulla gestione dei rifiuti in Campania, per dire che Vincenzo De Luca se ne deve andare a casa. Nelle prossime settimane manifesteremo in diversi punti della provincia ricordando al governatore che quello che si deve ringoiare sono le sue squallide frequentazioni e gli affari su cui ha messo le mani".