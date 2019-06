Sea Watch, contro la Ong scatta per la prima volta il decreto sicurezza bis

“Ho appena firmato il divieto di ingresso, transito e sosta alla nave Sea Watch 3 nelle acque italiane, come previsto dal nuovo Decreto Sicurezza". Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Matteo Salvini utilizzando per la prima volta le misure contenute nel provvedimento promulgato appena 24 ore fa dal Quirinale. Ora, come previsto dal nuovo decreto, il documento dovrà essere controfirmato dal ministro dei trasporti Danilo Toninelli, e dal ministro della Difesa Elisabetta Trenta, entrambi esponenti del Movimento 5 stelle.

Nel frattempo i 52 migranti a bordo della nave battente bandiera olandese hanno passato la seconda notte al confine con le acque territoriali, a sedici miglia dall'isola di Lampedusa. Da due giorni la nave 'pendola', come si dice nel gergo marittimo, senza muoversi da quella posizione.In attesa di una svolta.

🔴Ho appena firmato il DIVIETO di ingresso, transito e sosta alla nave Ong #SeaWatch3 nelle acque italiane, come previsto dal nuovo Decreto Sicurezza.

Ora il documento sarà alla firma dei colleghi ai Trasporti e alla Difesa: STOP ai complici di scafisti e trafficanti! pic.twitter.com/28jWmzfcN7 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 15 giugno 2019

"Le persone a bordo ci hanno raccontato di aver trascorso lunghi periodi di detenzione in Libia e di aver subito vessazioni inenarrabili" spiega la portavoce della Ong Sea Watch Giorgia Linardi.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Uno dei naufraghi ha raccontato di essere stato costretto a seppellire cadaveri per preparare il centro di detenzione alla visita di operatori esterni cercando di renderlo più presentabile. Questa è la Libia, il Paese in cui ci viene indicato di portare le persone soccorse: non lo faremo mai".

Anche il più piccolo dei minori non accompagnati, che ha solo 12 anni, è stato imprigionato senza un valido motivo. "Un'altra persona - continua Linardi - ha raccontato di essere stata venduta, pare, peraltro, a un ufficiale del governo e di essere stato costretto a prestare manodopera gratuita: ha lavorato come servo per potersi comprare la libertà ed essere messo su un gommone".

"Molte persone - aggiunge la portavoce di Sea Watch - raccontano di aver tentato di lasciare la Libia via mare più volte. Una persona addirittura ha riconosciuto nella motovedetta che è sopraggiunta dopo il soccorso la stessa che lo aveva già riportato indietro".

"Noi non riporteremo mai nessuno in un Paese dove alle persone è riservato questo trattamento - ammonisce Linardi - Ci aspetteremmo che i nostri governi si impegnassero perché questo non avvenga invece di alimentare la spirale del traffico permettendo che queste persone che tentano di scappare dalla Libia siano riportate indietro, torturate, seviziate. E se sopravvivono... di nuovo ributtate in mare per essere poi riportate indietro. Finché non periscono".