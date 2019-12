Marcello Dell'Utri torna libero

L'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri torna un uomo libero. Dell'Utri, 78 anni, ha finito di scontare la pena a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Dell'Utri è stato detenuto a Parma e poi a Rebibbia. Nel luglio 2018 aveva lasciato il carcere per problemi cardiaci. Negli ultimi tempi era stato posto ai domiciliari per gravi problemi di salute.

Attualmente Dell'Utri è a processo nell'appello della cosiddetta trattativa tra Stato e mafia. In primo grado è stato condannato a 12 anni di carcere.

L'ex manager di Publitalia è sotto processo anche a Napoli e Milano per la sottrazione di centinaia di libri antichi.

Chi è Marcello Dell'Utri

Per molti anni importante manager di Publitalia, la società che raccoglieva la pubblicità per il gruppo Mediaset/Fininvest, Dell’Utri nel 1993 contribuì a fondare Forza Italia ed è stato tra i suoi principali organizzatori. Dal 1996 al 2013 fu sempre in Parlamento, prima come deputato, poi come parlamentare europeo e a partire dal 2001 come senatore (sempre in Forza Italia o nel Popolo della Libertà).

Dopo un breve fuga in Libano, tentata alla vigilia della pronuncia della Cassazione che ha poi reso definitiva la condanna, venne estradato in Italia ed entrò in carcere a maggio del 2014. Detenuto in regime di alta sicurezza, ha goduto della liberazione anticipata prevista dalla legge.