Denuncia stupro da parte dei colleghi durante cena di lavoro: il caso finisce in tribunale

Una 50enne di Vittorio Veneto (Treviso) ha denunciato di essere stata stuprata da un gruppo di colleghi, che aveva invitato a una cena a casa per sua per risolvere alcune questioni che stavano creando tensioni sul lavoro. Ma gli accusati negano.

Come racconta Il Corriere del Veneto, i fatti sarebbero avvenutilo scorso ottobre. Per cercare di risolvere i problemi che sul lavoro stavano creando nervosismi, la donna avrebbe pensato di invitare a cena i soci, per discutere in un'atmosfera più tranquilla e provare ad appianare le diversità. All'origine delle tensioni ci sarebbero stati problemi di natura economica e la posizione della donna sarebbe stata in contrasto con quella dei quattro colleghi, che hanno tra i 46 e i 50 anni d'età.

Secondo il racconto della donna, i quattro l'avrebbero fatta bere fino a ubriacarla e poi a quel punto ci sarebbero state le violenze, che lei non sarebbe stata in grado di respingere. Ai carabinieri, dove si è presentata il giorno dopo per sporgere denuncia, ha detto di non ricordare molto della sera appena trascorsa a causa dell'alcol ma di essere sicura che quei rapporti non erano consenzienti.

I quattro respingono ogni accusa: non ci sarebbe stato nessun rapporto sessuale né stupro. A chiarire la vicenda ora saranno gli inquirenti.