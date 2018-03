Gettavano via lettere di richiamo per controlli oncologici: postini denunciati

Sono stati denunciati dai carabinieri di Vibo Valentia tre postini che lavoravano per una ditta privata di servizi postali: abbandonavano la corrispondenza per strada, nascondendola in mezzo ai cespugli.

"Non avevamo voglia di lavorare", si sono giustificati così di fronte agli inquirenti sbigottiti.

Tra le lettere scoperte in una scarpata, 157 erano richiami della Asl per altrettante donne che dovevano effettuare i controlli oncologici per la prevenzione del tumore al seno.

La corrispondenza è stata trovata in un tratto della strada provinciale 23 chiuso al traffico a causa di alcune frane. Come se tutto ciò non bastasse, si è persino scoperto che molte lettere erano state aperte prima di essere abbandonate.

I carabinieri, durante un servizio di perlustrazione, hanno notato le lettere e, appena le condizioni di sicurezza lo hanno permesso, hanno recuperato tutto il materiale. Dopo aver comunicato all’Asp di Vibo quanto scoperto, i carabinieri hanno sequestrato tutte le lettere e segnalato il caso alla Procura.