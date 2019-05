Fuga nella notte: due detenuti evadono dal carcere di Carinola

Nella notte due detenuti del carcere di Carinola, in provincia di Caserta, sono riusciti a forzare le sbarre della loro cella e ad evadere. La fuga sarebbe avvenuta tra l'una e le tre di notte. Le forze dell'ordine hanno fatto immediatamente scattare le ricerche. Le operazioni sono coordinate dalla Polizia penitenziaria con il supporto di Carabinieri e Polizia di Stato.

Caserta, chi sono i detenuti evasi dal carcere di Carinola

Evita Markja, 26 anni, e Adriatik Geca, 20 anni, entrambi di nazionalità albanese, sono i due detenuti evasi nella notte tra sabato e domenica dalla casa di reclusione “Novelli” di Carinola.



Evita Markja, 26 anni, e Adriatik Geca, 20 anni (Foto da CasertaNews)

Markja era detenuto per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale; il suo connazionale e compagno di evasione Geca era in cella per furto, lesioni personali e sequestro di persona. Sono in corso le ricerche degli evasi su tutto il territorio della provincia di Caserta coadiuvati dalla compagnia carabinieri di Mondragone e dalla polizia penitenziaria di Carinola.