Diana non ce l’ha fatta: addio alla “piccola guerriera” che aspettava un trapianto di midollo

Aspettava un trapianto di midollo osseo compatibile ma la piccola Diana non ce l’ha fatta. La bimba di sei anni affetta da aplasia midollare come il piccolo Alex è morta domenica sera a causa di un’infezione polmonare all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove era ricoverata in attesa di un donatore compatibile.

Il padre di Diana, l’avvocato napoletano Michele Bisceglia, aveva lanciato nei mesi scorsi una campagna di sensibilizzazione tramite i social e nelle piazze per trovare il più presto possibile un donatore compatibile per la bambina. In tanti avevano risposto all’appello: lo scorso 6 luglio più di 1500 persone si erano radunate al presidio allestito dall’Admo – Associazione donatori di midollo osseo – in piazzale Tecchio a Napoli per sottoporsi a un tampone salivare che avrebbe permesso di individuare il possibile donatore per Diana.

A dare la notizia della scomparsa della bambina è stato un amico di famiglia, Gaspare D’Esposito, con un post su Facebook:

“Diana è una bambina speciale, con una famiglia speciale e con una forza speciale, che in questa sua vita speciale ha dovuto combattere contro una malattia anch’essa speciale. Apparentemente sembra che quest’ultima abbia vinto oggi, portandola via, ma non è così; ne parlo al presente perché ciò che lei è stata per questo mondo resterà indelebile nella memoria di chi l’ha conosciuta ed amata. Da Risorta, ci accompagnerà dall’alto e soprattutto continuerà ad amare gli stupendi genitori che Dio gli ha donato, Michele Bisceglia e Rossella Prezioso. Riposa in pace dolce angelo e veglia sul mondo che ha bisogno del tuo amore speciale”

Sempre su Facebook, la mamma ha comunicato che i funerali della bambina, che definisce “la nostra piccola guerriera”, si terranno martedì 10 settembre alle 15,30 presso la parrocchia dei Sacri Cuori di Gesù e Maria in piazza Neghelli a Napoli.