"Governo imbarazzante": Guardia costiera contro Salvini, sui migranti è polemica

Una nave della Guardia costiera che si vede negare i porti dal governo del suo Paese, e che ora è "bloccata". Un ministro dell'Interno che va dritto per la sua strada. E polemiche anche feroci sui social network.

Polemiche Salvini-Ciavarelli

"Dopo che il Pd e la sinistra hanno lasciato che l'Italia venisse INVASA da più di 700mila immigrati quello 'imbarazzante' sarei io? Roba da matti... Io non mollo Amici, e vado avanti". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini, vicepremier, ministro dell'Interno e segretario della Lega, postando un articolo del Giornale che in merito alla nave Diciotti della Guardia costiera, da giorni in attesa di sbarcare 177 migranti naufraghi salvati, riporta le dichiarazioni del primo luogotenente Antonello Ciavarelli, delegato Cocer della Guardia Costiera italiana.

"Ci sono tanti colleghi - dice Ciavarelli - che in questi giorni mi stanno scrivendo per esprimere disagio - ha detto - Sui social ci stanno attaccando: attaccano la Guardia costiera, ci sono richieste al governo di destituire il comandante generale, l'ammiraglio Giovanni Pettorino. Paragonano la nave Diciotti a quella di una Ong, il nostro operato a quello degli scafisti. Sono attacchi ingiusti...", ha detto il militare, che ha poi definito "incomprensibile" e "imbarazzante" la scelta del governo di tenere l'imbarcazione della Guardia Costiera al largo di Lampedusa per giorni: "La nave Diciotti è una nave militare dello Stato italiano e le viene impedito di ormeggiare in un porto italiano! Noi militari ovviamente obbediamo al governo, però ci aspettiamo anche una politica più risoluta nel dare disposizioni!".

Nave Diciotti ancora a Catania

La Diciotti è ormeggiata a Catania, in una sorta di limbo. Il Viminale ha deciso (ma non ci sono note ufficiali, solo tweet e indiscrezioni) di non far sbarcare nessuno prima che venga messa nero su bianco la condivisione dell’accoglienza in sede europea. Per ora è arrivata solo una generica disponibilità soltanto da Spagna e Francia.

"Braccio di ferro sulla pelle dei migranti"

"Braccio di ferro sulla pelle dei migranti": questo il titolo dell'articolo che Avvenire dedica alla vicenda della nave Diciotti della Guardia Costiera, attraccata al porto di Catania senza l'autorizzazione a sbarcare i 177 migranti a bordo salvati sette giorni fa da un naufragio.

Il quotidiano della Cei dedica alla Diciotti l'apertura, intitolando "La nave in ostaggio. Duello con l'Europa" e raccoglie le voci di Libera, Pax Christi e Migrantes: "Una situazione che ci vede retrocedere nel grado di umanità e civiltà", "ultimi e indifesi ridotti a strumento di ricatto".