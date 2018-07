Arriverà nelle prime ore del mattino al molo Ronciglio di Trapani la nave della Guardia Costiera con i migranti soccorsi dal rimorchiatore Vos Thalassa.

I trapanesi non hanno preso bene la notizia. L'80% degli intervistati chiede la chiusura dei porti e si schiera con Salvini. "Prima pensiamo a noi. Aiutateli in Africa. Il male è alla radice, in Libia"