Paura per Diego Vitagliano, rapinato il noto pizzaiolo: "Stile Gomorra"

Paura per Diego Vitagliano, noto pizzaiolo napoletano. E' stato vittima di una rapina che lui stesso definisce "stile Gomorra": lo hanno fatto inginocchiare, pistola alla tempia, per portare via l'incasso della serata. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Il titolare della celebre (e apprezzatissima) “Pizzeria 10” a Bagnoli è stato rapinato da due uomini al termine della giornata lavorativa, era appena uscito dal locale. Uno di loro, armato di pistola, lo ha immobilizzato e gli ha portato via i soldi dell'incasso. L'altro malvivente ha fatto da palo per la fuga.

Vitagliano su Facebook, pubblica il video delle telecamere di sorveglianza e ripercorre quei drammatici momenti, che ricorderà purtroppo a lungo. "Sembra una scena di Gomorra mentre invece è solo quello che stanotte mi è accaduto. Alla chiusura mi hanno messo in ginocchio con una pistola puntata alla testa per prendere l'incasso. Ho avuto paura, sì, tanta paura, ma questo non servirà a farmi odiare la mia città. Napoli è la mia vita è 10 è una realtà di Napoli. Oggi è Santa Rosa e mangiamo le sfogliate alla crema, domani sarà un altro giorno pieno di sole" questo il post del noto pizzaiolo che non ha riportato ferite nel corso del raid. Leggi su NapoliToday

Il video della rapina a Diego Vitagliano