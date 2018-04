"No comment" sulla furbetta della legge 104: "Ci è stata data questa indicazione"

Si torna a parlare di Luisa Zappini, la dirigente che invece di lavorare andava in vacanza in giro per il mondo grazie ai permessi ottenuti con la legge 104. Accusata di truffa aggravata e peculato, si trova ora agli arresti domiciliari. Chi la conosce vorrebbe parlare, dice il giornalista, ma si trincera dietro il più classico dei "no comment". "A malincuore, però mi è stata data questa indicazione", dice uno di loro con il volto oscurato.

Il suo caso al centro del dibattito di "Mattino Cinque".