Da dieci anni una mamma disabile non può entrare nella sua casa popolare: "Manca l'ascensore"

Angela ha 67 anni e vive in una casa popolare nel rione Sant'Elia a Brindisi. Costretta su una sedia a rotelle a causa del diabete, accompagnato da una lunga serie di complicazioni (aneurisma, trombosi, cardiopatia e altro ancora),

Angela non può raggiungere l'appartamento che le è stato assegnato al terzo piano di una palazzina dell'Arca Nord Salento (ex Iacp) perché lo stabile è sprovvisto di ascensore e le sue richieste di installarne uno sono tutte cadute nel vuoto, come racconta Salvatore Barbarossa su Brindisireport, che aveva già seguito la sua storia in passato (nel 2015 Angela aveva addirittura scritto una lettera al presidente della Repubblica).

Questa madre di famiglia è costretta a vivere in un piccolo alloggio ricavato in un vano condominiale al pian terreno e si sente abbandonata dalle istituzioni.

Il marito Giovanni Valenti e la figlia raccontano in lacrime il dramma di Angela, che va avanti almeno da dieci anni.