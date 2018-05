Scambia l'acido solforico per bagnoschiuma: 13enne in ospedale dopo la doccia

Stava facendo una doccia a casa di amici, dove era ospite, ma ha scambiato un flacone di acido solforico per bagnoschiuma, lavandosi con quel prodotto e finendo gravemente ustionato. L'incidente è avvenuto in una abitazione di Comabbio, in provincia di Varese, e il protagonista è un ragazzo di 13 anni.

A causa delle conseguenti ustioni si è messo ad urlare dal dolore ed è stato sentito dai vicini di casa che hanno chiamato il numero di emergenza 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno disposto il trasporto in elicottero all'ospedale di Legnano.

Il 13enne ha ustioni di secondo grado al volto, alle spalle, all'addome e alle braccia. Secondo i sanitari non è in pericolo di vita. I carabinieri sono propensi a ritenere accidentale quanto avvenuto.

La notizia su MilanoToday