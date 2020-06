Coronavirus, docente positivo: sospesi gli esami di Maturità 

Un professore dell'Istituto Nautico di Pizzo, in provincia di Vibo Valentia, un uomo di 65 anni residente a Nicotera Marina, è risultato positivo al nuovo coronavirus. Il docente era membro della commissione per gli esami di Maturità, motivo per cui la prova è stata sospesa.

Il contagio sarebbe avvenuto dopo essere entrato in contatto con due cittadini di Palmi (Rc) rientrati in città pochi giorni fa dall'Emilia Romagna e risultati positivi al tampone. Nell'istituto Nautico sono subito scattate le misure di sicurezza con l'isolamento della scuola e la decisione di effettuare il tampone ai circa 20 docenti delle due commissioni e sub commissioni. L'Asp provinciale procederà ora alla sanificazione dei locali dell'istituto.