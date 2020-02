Benefattore misterioso lascia in eredità 500mila euro per i bambini malati

Un nuovo reparto di pediatria per aiutare i bambini malati a guarire. Il tutto grazie alla donazione di un anonimo benefattore, che prima di morire ha espresso il desiderio di lasciare un'eredità di 500mila euro all'ospedale Regina Margherita di Torino. I soldi sono stati impiegati per aprire il nuovo reparto che sarò dedicato in particolare alle malattie metaboliche.

Come riporta il Corriere della Sera, al progetto ha partecipato anche la Fondazione Forma onlus, che ha aggiunto una donazione di 100mila euro, serviti per arredare e decorare le camere del reparto, appena inaugurato nel nosocomio torinese. Granchi, paguri, meduse e balene che fanno sorridere i bimbi, sparsi tra le stanze, la sala medica, la reception e le sale colloqui.