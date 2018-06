Anziana di 80 anni accoltellata in strada senza motivo: sette colpi tra testa, collo e spalla

Folle aggressione, al momento senza un movente plausibile, a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese, dove una donna di 80 anni è stata ferita con sette coltellate da un'altra donna, sconosciuta alla vittima, individuata poi dai carabinieri. I fendenti sono stati inflitti con velocità: per pochi centimetri non è stata incisa la giugulare.

A evitare che l'assalto finisse in tragedia - racconta MilanoToday - ci ha pensato un agente della polizia penitenziaria di passaggio. L'uomo, un 41enne di Gaggiano, si è gettato addosso alla signora armata con un coltello da cucina, riuscendo a salvare l'anziana.

La vittima, poi trasportata dai medici del 118 all'ospedale San Carlo, ha riportato multiple ferite da taglio a testa, nuca, spalla sinistra e un dito della mano destra. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

"Ero con un'amica a pochi passi da lì, ho sentito le urla, mi sono precipitato e ho visto la signora che aveva in mano il coltello e stava per colpire ancora l'anziana. Le ho detto che ero un poliziotto e di gettare subito l'arma. Lei l'ha buttata per terra, mi sono avvicinato e ho fatto in modo che nessuno toccasse quel coltello", ha raccontato l'agente intervenuto per primo.

L'uomo, con 22 anni di esperienza oggi in servizio al carcere di Opera, ha riferito di aver allertato subito il 112.