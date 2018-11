Donna trovata decapitata in strada, forse è morta cadendo da un palazzo

Una donna è stata ritrovata decapitata questa mattina a Genova. Il ritrovamento è avvenuto nella zona dei giardini di via Maritano. Al momento non è chiara la dinamica dell'accaduto: le indagini per chiarire le circostanze della morte sono affidate ai carabinieri di Genova che si trovano sul posto. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 13,30. La vittima avrebbe un'età compresa tra i 30 e i 35 anni ed è stata trovata poco distante da un edificio noto come la 'diga'.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno trovato la testa insanguinata sul marciapiedi.

Per il momento nessuna pista è esclusa. Fra le ipotesi - scrive GenovaToday - c'è anche quella di una caduta da un piano alto di uno dei palazzi, che affacciano sulla via. Una volta al suolo la donna avrebbe sbattuto il capo contro un muretto o una ringhiera, finendo decapitata.

La vittima, stando a quanto si apprende, non abitava in via Maritano dunque si cerca di capire come sia entrata nel palazzo e da dove sia precipitata. Gli inquirenti stanno cercando di contattare il marito.