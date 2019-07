Donna muore investita da un camion: era a Roma per una visita medica

Si chiamava Angiolina Principessa, la donna di 55 anni morta ieri a Roma dopo essere stata investita da un camion nei pressi di piazzale Appio. La donna, centrata da un Iveco Magirus Trakker, è stata trascinata per almeno un metro dal mezzo che poi sarebbe dovuto entrare nel cantiere delle Metro C.

La vittima, di Poggio Moiano, piccolo comune delle provincia di Rieti, era a Roma per un "impegno personale", così hanno spiegato i familiari alla Polizia Locale, una visita medica a San Giovanni. La salma della donna, che lavorava nel mondo dell'istruzione, è stata portata al Policlinico di Tor Vergata per l'autopsia.

Secondo i riscontri della Polizia Locale stava attraversando le strisce pedonali gialle, quelle che vengono temporaneamente allestite in prossimità di cantieri, quando, nei pressi della Coin, è stata investita dal camion. Il conducente del mezzo pesante stava svoltando in una strada in cui aveva il premesso di circolare.

Il conducente si è fermato a prestare soccorso

L'impatto è avvenuto a metà dell'attraversamento pedonale - spiega RomaToday - nei pressi dell'area aperta al pubblico dove i marciapiedi sono agibili e la sosta è consentita. L'uomo alla guida del camion che stava entrando nel cantiere si è fermato per prestare i primi soccorsi ma per la donna non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

Non è escluso che il 51enne alla guida del mezzo Iveco non abbia visto Angiolina Principessa. Così come viene preso in considerazione il fatto che l'uomo alla guida possa aver voltato la testa verso via Sannio per controllare che non arrivassero altri veicoli, non rendendosi così conto dell'impatto mortale.

Come da prassi in questi tragici casi, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il camion è stato posto sotto sequestro e la Polizia Locale ha acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona.