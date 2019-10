Massacrata dal marito col mattarello: vicini danno l'allarme, donna salvata dalla polizia

Una donna albanese di 35 anni è stata massacrata di botte dal marito che l'avrebbe colpita con un mattarello davanti ai figli minorenni. L'aggresione è avvenuta a Rimini intorno alle 17.40 di ieri. Ad avvertire la polizia sono stati alcuni residenti di via Severino allarmati dalle grida. Agli agenti avrebbero anche detto di aver visto una donna che scappava col volto insanguinato.

Sul posto sono accorse due volanti: gli agenti si sono trovati davanti l'abitazione messa a soqquadro. Sul tavolo della cucina c'era un mattarello in legno sporco di sangue, uno smartphone distrutto e alcuni ciuffi di capelli della vittima.

La donna, in lacrime, ha spiegato al personale della Questura di essere stata aggredita dal compagno, un 40enne albanese. L'uomo, completamente ubriaco, l'avrebbe colpita ripetutamente e in maniera molto violenta in varie parti del corpo con l'attrezzo da cucina.

Prognosi di 60 giorni per la vittima

Il 40enne è stato rintracciato e arrestato poco dopo. Nel frattempo, la donna sotto choc è stata trasportata in pronto soccorso dove i medici le hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 60 giorni. E' stata la stessa vittima a raccontare che il marito, da tempo, la vessava sia fisicamente che psicologicamente tanto da costringerla a chiedere la separazione per permettere una vita dignitosa a sè stessa e ai figli minorenni. Una decisione che ha inasprito ancora di più il 40enne il quale ha proseguito coi suoi comportamenti violenti, fino ad arrivare a minacciarla di morte.

Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato per lesioni aggravate e maltrattamenti e trasferito nel carcere dei "Casetti" in attesa della convalida del fermo.