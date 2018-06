Tragedia in spiaggia: annega una donna, disperso il compagno

Tragedia sul lungomare della Plaia, stabilimento della spiagga libera numero Uno, a Catania. Una donna è morta annegata e il suo corpo senza vita è stato recuperato dai vigili del fuoco, presenti sul posto con un elicottero e sommozzatori. Un suo compagno, col quale stava facendo il bagno, risulta disperso in mare. Ricerche sono in corso. Un elicottero del 118 che era atterrato per soccorrere la vittima è rientrato all'ospedale Cannizzaro dopo che i medici hanno accertato che la giovane era già deceduta.

Secondo quanto riporta CataniaToday, i vigili del fuoco sono all'opera con un elicottero in volo ed i sommozzatori in acqua per cercare di individuare un ragazzo disperso. Le ricerche sono localizzate nei pressi della spiaggia libera n.1. Sul posto è presenta anche la capitaneria di porto con due unità navali ed un elicottero che darà il cambio a quello dei pompieri.

La ragazza deceduta era di colore, ma non si hanno ancora notizie precise sulla nazionalità. Sulla spiaggia sono stati rinvenuti due asciugamani ed altrettanti zainetti, con un tablet ed un cellulare. Le ricerche continuano, ma non si ha certezza della presenza in acqua di una seconda persona.

L'allarme

E' stato un ragazzo, dalla spiaggia libera numero 1 di Catania, a lanciare l'allarme su una coppia di colore, una giovane donna e forse un ragazzo, in difficoltà tra le onde agitate del mare della Plaia. Chiedevano aiuto, ma non sono riusciti a mettersi in salvo. A recuperare la donna, dall'apparente età di 30-35 anni, alta e di corporatura robusta, è stato il personale di una motovedetta della capitaneria di porto, che l'ha portata sulla battigia, ma era già annegata. In mare intanto proseguono le ricerche del disperso su cui ci sono delle notizie contrastanti date dai presenti: c'è chi dice sarebbe un giovane uomo, chi un ragazzino. Da lontano non è stato possibile vederlo con certezza neppure da chi ha tempestivamente chiesto i soccorsi. Il timore è che sia stato trascinato dalla forza del mare e per questo il raggio di azione dei soccorritori è stato ampliato. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, con personale a bordo dell'elicottero Drago 68, un elicottero della marina, oltre a motovedette di polizia e capitaneria di porto, oltre a sommozzatori dei pompieri del comando provinciale etneo.

