Grave incidente questa mattina in un mercato ittico di Chioggia, alle porte di Venezia, dove una donna è stata investita da un carrello elevatore. La tragedia è avvenuta intorno alle 7.30 di questa mattina sull'isola Saloni. Come riferisce VeneziaToday, la donna si trovava nei pressi di un parcheggio quando è stata investita da un muletto condotto da un operaio di una ditta del posto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Chioggia. La donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale dove è morta pochi minuti dopo, con ogni probabilità a causa delle gravi ferite riportate.

Donna morta a Chioggia, ancora incerta la dinamica

Al momento comunque la dinamica dell'incidente è ancora poco chiara. Spetterà alle forze dell'ordine fare luce sull'episodio e stabilire eventuali responsabilità. Sta di fatto che la vittima dell'incidente non ce l'ha fatta. Inutile l'intervento dei soccorittori e la corsa disperata all'ospedale di Chioggia.

