Donna trovata morta in un hotel nel centro di Firenze: "Aveva segni sul collo"

Una donna di 55 anni è stata trovata morta nella sua stanza in un albergo del centro storico di Firenze. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto questa mattina intorno alle 10. La vittima è una turista di origini straniere, forse arrivata in città solo ieri sera. Dai primi accertamenti della scientifica - scrive FirenzeToday, la 55enne aveva dei segni sul collo. Sul posto, in via San Zanobi, oltre ai carabinieri sono al lavoro il sostituto procuratore Ester Nocera, il medico legale, sanitari e pompieri. Al momento non è esclusa nessuna pista, nemmeno quella dell’omicidio.

Secondo le prime informazioni, sembra che la donna fosse arrivata solo ieri sera all'albergo "Enza", un due stelle, insieme a un uomo che per ora risulta scomparso. Le generalità della donna deceduta non sono state ancora rese note.