Donna trovata morta in casa: il marito fermato per omicidio

Una donna di circa 50 anni è stata trovata senza vita nella mattina di sabato 7 marzo nella sua casa a Imola. I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Bologna hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna, sostituto procuratore Massimiliano Rossi, nei confronti del marito della donna trovata morta questa mattina all'interno della propria abitazione, situata a pochi passi dal centro di Imola, in provincia di Bologna. L'arrestato, un 52enne di origine rumena, è sospettato di omicidio volontario.

Imola, donna trovata morta: fermato il marito

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, questa mattina intorno alle 4, l'uomo, un falegname che da anni vive e lavora regolarmente a Imola, ha chiamato il 118 per segnalare che la moglie non respirava più. I sanitari intervenuti hanno potuto solo constatare il decesso della donna, di 50 anni, il cui cadavere, però, presentava numerose ecchimosi, anche particolarmente estese.

Per questo il medico ha avvisato i militari i quali, giunti sul posto, hanno a loro volta interessato i colleghi del Nucleo investigativo per avere supporto nelle indagini e per far eseguire i rilievi del caso alla scientifica di Bologna. Sul luogo del ritrovamento sono arrivati anche il sostituto procuratore Massimiliano Rossi e il medico legale. Il quadro indiziario ha fatto subito propendere gli inquirenti per un omicidio, di cui al momento l'unico sospettato è il marito. Pertanto il pm ha deciso di interrogarlo davanti all'avvocato. Al termine dell'interrogatorio il magistrato ha emesso un fermo di indiziato di delitto per omicidio nei confronti dell'uomo, che è stato tradotto presso il carcere di Bologna a disposizione dell'autorità giudiziaria.