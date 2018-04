Donna muore dopo intervento di liposuzione, aperta un'inchiesta

Una donna di Orzinuovi, in provincia di Brescia, è morta dopo essersi sottoposta a un intervento di liposuzione - un'operazione chirurgica che consiste nell'asportazione di parte del tessuto adiposo - in una clinica di Milano.

Il decesso è avvenuto mercoledì a Orzinuovi e - almeno questa è la testi su cui indaga la procura - sarebbe stato causato da alcune complicanze legate proprio all'intervento, che la vittima aveva subito nei giorni precedenti.

Del caso si sta occupando il tribunale di Milano a seguito di un esposto del marito della vittima e, al momento, non si conoscono altri dettagli, proprio perché gli accertamenti di investigatori e inquirenti sono ancora in corso. La salma è stata portata all’ospedale Civile di Brescia per eventuali accertamenti da parte delle autorità. La Procura ha già disposto una perquisizione nella clinica dov’è avvenuta l’operazione.

Aggiornamenti su MilanoToday