Mamma di 25 anni muore dopo una caduta dal quarto piano: stava stendendo i panni

Tragedia questa mattina in pieno centro a Sassari dove una ragazza di 25 anni è morta cadendo dal quarto piano di un palazzo di vico Marini. La giovane, madre di un bimbo di tre anni, stava stendendo i panni e avrebbe perso l'equilibrio nel tentativo di raggiungere i fili dello stendino.

Sassari, giovane mamma muore mentre stende i panni

Secondo "La Nuova Sardegna", la donna era rientrata un attimo in casa per lasciare una busta. Sua sorella la stava aspettando in auto. Quando ha visto che la lavatrice aveva finito il lavaggio, ha iniziato a stendere la biancheria salendo su una panca. In un attimo è accaduto l'imponderabile. Inutili i soccorsi, la giovane è morta sul colpo. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.